Pour ses 50 ans, le Saturday Night Live s'offre des grands noms du rock !

Il y a des anniversaires qu'il ne faut pas oublier. Et quand l'un des talk-shows les plus emblématiques de la télé américaine fête ses 50 ans, impossible de passer à côté ! Ce dimanche 16 février, le Saturday Night Live - ou SNL - a acquis une certaine réputation en invitant toutes les personnalités au cœur de l'actualité, leur laissant une occasion de briller auprès du public en faisant des actions toutes plus loufoques les unes que les autres. Alors pour cet anniversaire exceptionnel, SNL s'est offert un casting de célébrités, avec une forte identité rock !

On y a vu notamment l'ex Beatles Paul McCartney, qui a offert un medley de titres iconiques issus de l'album "Abbey Road" sorti en 1969, comme "Golden Slumbers", "Carry That Weight" et "The End". Sa performance, débutant au piano et se terminant à la guitare électrique, a captivé le public, comme à chaque fois que le célèbre musicien fait son apparition sur un plateau.

L'autre grosse surprise, et non des moindres : le groupe Nirvana a fait son deuxième grand retour de 2025, cette fois aux côtés de Post Malone. Dave Grohl, Krist Novoselic et Pat Smear ont une nouvelle fois prouvé que leur musique reste intemporelle, même 30 ans après la disparition de Kurt Cobain.

Nirvana reunite again! This time with Post Malone on vocals at the SNL50 concert pic.twitter.com/zbFGQFCaxP — BrooklynVegan (@brooklynvegan) February 15, 2025

Autre artiste qui a électrisé la salle du Radio City Music Hall : Jack White, qui a clôturé la soirée en beauté avec une reprise de "Rockin' in the Free World" de Neil Young, suivie de son légendaire hymne "Seven Nation Army". Eddie Vedder, le leader de Pearl Jam, a rendu hommage aux figures emblématiques de SNL disparues avec "The Waiting" de Tom Petty, avant de recréer un moment culte de l'émission en reprenant "Corduroy".

#SNLHomecoming Eddie Vedder on on SNL's departed: "I'll just say one word, one name. And just think,

imagine. If she were here. Gilda." pic.twitter.com/7uUGCR2vwZ — LateNighter (@latenightercom) February 15, 2025

Mais le rock n'était pas le seul genre mis à l'honneur. D'autres artistes ont offerts des performances inoubliables, à l'image de Miley Cyrus et Brittany Howard, qui ont livré une intense reprise de "Nothing Compares 2 U" de Prince, tandis que Paul Simon a partagé la scène avec la jeune Sabrina Carpenter pour "Homeward Bound", sans oublier David Byrne des Talking Heads et la chanteuse suédoise Robyn, qui ont transformé la salle en piste de danse avec "Dancing On My Own" et "This Must Be the Place".

Cette célébration des 50 ans de SNL a non seulement mis en lumière l'importance culturelle de l'émission, mais a aussi démontré sa capacité à rassembler des générations d'artistes, du rock classique aux stars contemporaines, dans un spectacle mémorable.