The Lumineers dévoilent deux nouveaux singles

Avant la sortie de leur album, le groupe vient de sortir "So Long" et "You're all i got".

Après avoir bien galéré à se faire connaître dans leurs jeunes années, The Lumineers a pu accéder à la notoriété mondiale, grâce à des tubes comme "Ho Hey" et "Stubborn Love", entre autres. Pas au point de devenir des légendes du rock, mais suffisant pour être des stars dans leur domaine. Le groupe américain s'apprête à faire leur retour pour leur 5ème album solo, "Atuomatic", prévu pour le 14 février 2025. En attendant cette date, ils dévoilent de nouveaux singles extrait du disque petit à petit.

Cette semaine, on a droit à deux nouveaux singles de la part de The Lumineers, qui seront tous les deux présents dans l'album à venir. Après "Same Old Song", on vous propose donc de découvrir "You're All I Got", sorti cette semaine. Un titre dans lequel ils abordent pas mal de thèmes, avec leur paternité qui est notamment mentionnée, mais toujours avec ironie, et surtout, avec émotion. Au sujet de ce titre, Wesley Schultz, le chanteur du groupe, a déclaré : "Quand on dit à quelqu’un “You’re all I got”, il faut que ça sonne vrai. Ce morceau est à la frontière de ce que je peux vocalement atteindre, et c’est ce qui le rend aussi poignant".

Pour le coup, c'est plutôt réussi, et ça sonne vrai ! On passe maintenant au deuxième morceau, "So Long", qui est dans un registre un peu différent, plus brutal, plus authentique, et qui se rapproche un peu plus des standards du rock. Cependant, dans les deux morceaux, on retrouve un peu l'ADN du groupe, avec des refrains qui vous emportent et des mélodies plutôt lumineuses, même si parfois ça peut un peu tirer vers la mélancolie. En tout cas, deux morceaux efficaces, qui donnent envie de découvrir l'album qui arrive dans deux semaines !