The Lumineers : le groupe annonce une grande nouvelle !

Et pour fêter ça un nouveau single est sorti !

Deux ans après la sortie de leur dernier album Brightside, The Lumineers brisent leur silence et reviennent sur le devant de la scène avec une annonce qui ravit leurs fans ! Le groupe, qui célèbre cette année ses 20 ans de carrière, a surpris tout le monde en dévoilant un tout nouveau single intitulé Same Old Song. Comme son nom l’indique, ce titre s’inscrit dans la lignée des grands succès qui ont marqué l’histoire du duo, avec leur son folk signature.

Un nouvel album annoncé !

Mais ce n’est pas tout ! Wesley Schultz, le chanteur du groupe, a également partagé sur Instagram une nouvelle qui a enflammé la toile : un tout nouvel album, baptisé Automatic, verra le jour le 14 février prochain.

Dans une déclaration touchante, Schultz a décrit ce nouveau projet comme une exploration des absurdités du monde moderne :

"L’album explore certaines absurdités du monde moderne, comme la frontière de plus en plus floue entre ce qui est réel et ce qui ne l’est pas, et les nombreux moyens que nous utilisons pour nous engourdir tout en essayant de combattre l’ennui et la surstimulation."

Le chanteur a également révélé que cet album, enregistré en moins d’un mois, marque une étape importante dans la carrière du groupe :

"Nous souhaitions parcourir de nouveaux terrains sonores et thématiques avec nos chansons les plus brutes et les plus personnelles à ce jour."

Une tournée avec un passage à Paris

Et pour les fans français, la fête continue ! The Lumineers se produiront à l’Adidas Arena de Paris le 20 mai 2025 dans le cadre de leur tournée européenne. Une opportunité unique de voir le duo en live et de découvrir leurs nouvelles chansons.

Entre le nouveau single, l’annonce de l’album et la tournée à venir, The Lumineers prouvent une fois de plus qu’ils savent comment captiver leur public. Rendez-vous le 14 février pour plonger dans leur univers avec Automatic et à Paris pour une soirée qui promet d’être mémorable !