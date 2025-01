Les titres les plus iconiques de Phil Collins

L'occasion de revenir sur la carrière du chanteur, qui fête ses 74 ans aujourd'hui !

Le 30 janvier 1951, une icone de la batterie et du rock voyait le jour : Phil Collins. 73 ans plus tard, le musicien, qui a du raccrocher les baguettes pour raisons de santé, continue d'inspirer les artistes du monde entier, lui qui s'est récemment mis à nu dans un documentaire de 2h à son sujet. Et quoi de mieux qu'un anniversaire pour revenir sur les titres les plus iconiques de celui que l'on surnomme parfois "l'Antéchrist du Rock"...

In the Air Tonight - 1981

On le sait : la douleur peut parfois être à l'origine de très jolies chansons, et "In the Air Tonight" en est un parfait exemple. Quand Phil Collins écrit et compose ce titre, il sort tout juste d'un douloureux divorce, qu'il a beaucoup de mal à gérer. Alors qu'il se lance en solo dans son premier album "Face Value", "In the Air Tonight" surprend tout le monde : c'est un ovni dans le monde de la pop, qui se perd entre du disco en perte de vitesse et les débuts de la new wave, avec un final grandiose de batterie dont seul l'artiste a le secret.

A sa sortie, la chanson a rapidement atteint le sommet des charts, avant de connaître un nouvel essor en 2020, quand deux jeunes américains postent une vidéo où ils écoutaient le titre pour la première fois. Carton plein pour la chanson, qui fait un bond de 1110% dans ses ventes. Chapeau l'artiste.

Against All Odds (Take a Look at Me Now) - 1984

Sortie en 1884, Against All Odds (Take a Look at Me Now) est sans doute l'une des ballades les plus emblématiques de Phil Collins. Initialement composée pour son premier album solo "Face Value", elle va finalement être retravaillée pour la comédie romantique réalisée par Taylor Hackford, Contre toute attente.

Un morceau qui exprime parfaitement la douleur, et surtout le deuil à surmonter face à un amour perdu, le tout porté par la voix poignante de Phil Collins et un arrangement orchestral puissant. La chanson a connu un très joli succès à l'international, et notamment dans notre pays, où elle a terminé en très bonne place dans le Top 50. Elle a aussi atteint la première place du Billboard Hot 100 et reste une référence du soft rock.

Another Day in Paradise - 1989

Difficile de parler des succès de Phil Collins sans évoquer "Another Day in Paradise", premier single de l'album "But Seriously". C'est aussi l'une des chansons les plus engagées de l'artiste, car elle évoque de manière assez crue la question des sans domicile fixe dans le monde.

Si Phil Collins a été vivement critiqué par la presse anglaise - comment un chanteur riche pouvait s'emparer d'une telle thématique ? - "Another Day in Paradise" reste incontestablement l'une de ses meilleures chansons, obtenant le le Brit Award du « meilleur single britannique » en 1990 et le Grammy Award de la « chanson de l’année » un an plus tard. En 2003, Billboard la classait même dans son top des 100 meilleures chansons de tous les temps.

You'll Be in My Heart - 1999

Après le succès retentissant du "Roi Lion" et de sa bande sonore conduite par Elton John, les studios Disney n'ont qu'une idée en tête : reproduire la même chose en faisant appel à un autre artiste de renom, Phil Collins. Le chanteur va se prêter à l'exercice, interprétant quatre chansons du film, dont la plus emblématique, "You'll Be in my Heart", une chanson d'amour puissante, qui illustre une des scènes les plus émouvantes du dessin animé.

C'est un carton plein : en plus de recevoir l'Oscar de la meilleure chanson originale, le titre s'écoulera à plus de 2,5 millions d'exemplaires. Un véritable succès, quand on sait que le chanteur s'est personnellement donné pour la réussite de ce projet, lui qui lui même s'est doublé dans 5 langues différentes !