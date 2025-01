Bob Dylan : les brouillons de "Mr Tambourine Man" revendus à prix d'or

Plus qu'une petite dizaine de jours avant de voir débarquer dans les cinéma français, le nouveau biopic sur la vie de Bob Dylan, "Un parfait Inconnu", qui devrait voir le jour chez nous le 29 janvier prochain. Un film dans lequel le rockeur est incarné par Timothée Chalamet, et qui devrait rencontrer un joli succès, comme tout ce qui touche de près ou de loin à Bob Dylan. D'ailleurs, les premiers jets sur papier de son hit "Mr Tambourine Man", sorti en 1965, viennent de se revendre à prix d'or aux enchères.

En effet, ce week-end a eu lieu une vente aux enchères à Nashville, une des villes cultes de l'histoire du rock, durant laquelle une soixantaine d'objets ayant un rapport direct avec le musicien ont été mis en vente. La pièce phare de toute cette collection, c'était les brouillons manuscrits de "Mr Tambourine Man", qui ont finalement été vendus pour 486 000 euros.

"Bob Dylan's drafts for "Mr. Tambourine Man" sold for over £400,000." Now we save any piece of paper we touch for future sale due to its exponential market value. 😆https://t.co/ll6HD1nWZa