Franz Ferdinand : Un nouveau titre inédit avant le nouvel album !

Découvrez "Hooked" en avant-première.

À trois jours de la sortie de "The Human Fear", Franz Ferdinand continue de surprendre et de ravir ses fans. Invités aux CBS Saturday Sessions, Alex Kapranos et ses compagnons ont interprété leurs trois premiers singles : "Bar Lonely", "Audacious" et "Night or Day". Mais ce n'est pas tout : le groupe a profité de l'occasion pour dévoiler un tout nouveau titre inédit, également présent sur leur prochain album prévu pour le 10 janvier.

Le morceau, intitulé "Hooked", n'est cependant pas une totale surprise pour les plus fidèles admirateurs du groupe. En effet, cette chanson est déjà familière, car elle a été jouée en concert depuis plusieurs mois. Pour accompagner cette sortie, le groupe a partagé un extrait sur leur compte Instagram, dévoilant quelques paroles marquantes du refrain :

"Glissant vers minuit, c'est une chanson de rôdeur nocturne.

Si nous avons tous la peur de l'homme, alors c'est bien quand on est accroché.

Je pensais savoir ce qu'était l'amour... mais je t'ai rencontrée."

Ces paroles, à la fois poétiques et énigmatiques, laissent entrevoir une ambiance sombre et captivante qui pourrait bien définir le ton général de l'album.

Alors, "The Human Fear" marquera-t-il le grand retour de Franz Ferdinand sur le devant de la scène ? Réponse ce vendredi 10 janvier ! Pour l'instant, voici le morceau "Hooked" :