Franz Ferdinand présente son album en live !

Le groupe a pu performer aux CBS Saturday Sessions avec ses trois singles

Le compte à rebours est lancé pour Franz Ferdinand ! Le groupe emblématique mené par Alex Kapranos s'apprête à régaler ses fans avec un tout nouvel opus. Intitulé "The Human Fear", cet album très attendu sortira le vendredi 10 janvier. Avec ce projet, le groupe revient aux sources, offrant des mélodies plus pop punk tout en explorant des thèmes profonds tels que la peur et les manières de la surmonter.

Pour faire monter l'excitation, Franz Ferdinand était récemment invité à la célèbre émission CBS Saturday Sessions. Lors de cette performance exclusive, le groupe a interprété trois morceaux tirés de leur nouvel album : "Bar Lonely", "Audacious" et "Night or Day". Ces titres promettent un savant mélange d'énergie brute et de riffs accrocheurs, annonçant un retour en force du groupe sur la scène musicale.

Une tournée européenne pour 2025 !

Mais ce n’est pas tout : après la sortie de "The Human Fear", Franz Ferdinand embarquera pour une tournée européenne en 2025. Les fans auront la chance de les voir en live dans des villes emblématiques comme Lisbonne, Barcelone, Berlin, Paris, Londres, ainsi qu'en Belgique. Une étape incontournable pour tous les amateurs de rock !

Préparez-vous à vibrer au rythme de Franz Ferdinand, qui prouve une fois de plus pourquoi ils sont l’un des groupes les plus influents de leur génération.