Gagnez vos billets pour un concert de rock inoubliable à Dubaï !

Alors, prêts à voyager en plein désert ?

Virgin Radio vous fait gagner un cadeau de folie !

Comment mieux commencer l'année qu'en prenant l'avion pour partir à l'aventure dans une ville aussi démesurée que fascinante ? Hé oui, cette année, Virgin Radio met les petits plats dans les grands en vous invitant à participer à un concours de folie ! Imaginez un peu : séjour dans un hôtel de luxe 5 étoiles au Jumeirah Zabeel Saray, vie de star et shopping à gogo, mais surtout, une invitation exceptionnelle pour un concert de choix en plein désert, qui aura lieu le 27 janvier 2025, où vous retrouverez des groupes de rock ultra populaires, qu'on adore tout particulièrement sur Virgin Radio !

Alors, comment gagner vos places ? C’est simple, à partir du 6 janvier, il vous suffit d’écouter Virgin Radio et ses webradios en téléchargeant l’application, et dès que vous entendrez un certain signal, qui sera un riff de guitare, il faudra envoyer VIRGIN par SMS au 7 20 18 ! Et rassurez vous : pour connaître ce signal, il suffit tout simplement de vous brancher sur nos ondes, c'est là que vous saurez de quel riff de guitare il s'agit ! Soyez attentifs, tout le monde ne pourra pas gagner sa place !

Prêts à tenter votre chanter de vivre une expérience incroyable dans le désert, aux côtés des plus grandes stars du rock ?

*3 x 0,75€ + coût d’un SMS.