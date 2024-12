Paul McCartney se la joue Père Noël en interprétant son "Wonderful Christmastime !"

Une performance intense, quand on sait que l'article ne l'a pas joué depuis plus de 6 ans !

La surprise enchantée de Paul McCartney

Bonne surprise pour les fans de Paul McCartney ! Samedi 14 décembre, le chanteur de 82 ans, actuellement en pleine tournée Got Back, a surpris son public au Co-Op Live de Manchester, et pour cause. L'ancienne légende des Beatles a interprété Wonderful Christmastime, un titre sorti en 1979. Pourtant très populaire, ce titre emblématique des fêtes apparaît très rarement dans la setlist des concerts de Paul McCartney, ce qui a rendu le moment encore plus rare !

Lors de cette performance, Paul McCartney n'était pas tout seul sur scène : il partageait la vedette avec des jeunes chanteurs de la You Should Ne Dancing Theatre Academy, ajoutant une touche légère et festive à la soirée. La dernière fois que le chanteur a interprété ce morceau sur scène en live, c'était en 2018, lors de concerts en Angleterre.

Un titre en toute simplicité, qui reflète la joie des fêtes de fin d'année

Mais alors, comment expliquer que ce titre, pourtant adoré des fans, soit si peu joué par Paul McCartney lors de ses représentations ? Extrait de son deuxième album solo "McCartney II" sorti en 1980, "Wonderful Christmas" est rapidement devenu un classique de Noël. Mais si l'ancien Beatles a choisi de peu la présenter en live, c'est sans doute lié à la simplicité de sa composition, davantage pensée pour un enregistrement en studio que pour un show en direct. Avec ses arrangements minimalistes, basée sur des synthétiseurs et des boucles sonores expérimentales, la chanson reflète une approche décontractée et ludique, beaucoup moins adaptée aux performances de grande envergure que Paul McCartney aime proposer à son public.

Malgré son absence fréquente des concerts, Wonderful Christmastime reste un morceau chéri par les fans, incarnant l’esprit léger et festif des fêtes.