Elton John : sa position bien tranchée sur la légalisation du cannabis

Pour lui, il s'agit d'une des plus grandes erreurs jamais commises.

Ce n'est sûrement pas un secret pour personne : Elton John ne fait pas partie des rockeurs les plus sobres de l'histoire. Si aujourd'hui, le "Sir" affirme être complètement clean (depuis 34 ans, bravo à lui), c'est loin d'avoir toujours été le cas, et l'artiste s'est d'ailleurs plusieurs fois confié à ce sujet dans ses différentes autobiographies, lui qui a notamment dû faire un séjour en cure de désintoxication pour sortir de tout ça. Alors que sa santé est au plus bas en ce moment, lui qui a même apparemment perdu la vue, il a tenu à avertir le public sur les dangers de la drogue et des addictions, en parlant notamment du cannabis.

La légalisation, une énorme erreur ?

On ne va rien apprendre à personne : le cannabis est la plus "cool" des drogues interdites, celle qui a le plus la cote auprès du public, et ça ne date pas d'hier. Dans les années 60 déjà, on observait beaucoup de jeunes qui consommaient de la marijuana, et l'idée a fini par s'installer dans la tête des gens que "un petit joint de temps en temps, ça ne va pas vous tuer". Mais alors que les débats autour de la légalisation font rage en France, Elton John tire la sonnette d'alarme dans une interview accordée au Time : pour lui, la légalisation est une énorme erreur.

Je maintiens que l’herbe crée une dépendance. Elle conduit à d’autres drogues. Et quand on est défoncé – et je l’ai été – on ne pense pas normalement. La légalisation de la marijuana en Amérique et au Canada est l’une des plus grandes erreurs de tous les temps.

Un avis qui est peut-être un peu biaisé par sa propre expérience personnelle faite de nombreux excès, mais qui a le mérite de ne pas suivre la tendance. Et puis il n'a pas tord : la beuh, ça créé une vraie dépendance psychologique et ça peut avoir des effets dévastateurs si vous n'êtes pas très bien dans votre tête.

Dans de précédentes interviews, Elton John a déjà raconté à plusieurs reprises comment l'abus de drogues et d'alcool l'avait poussé au fond du gouffre, dans les années 70 / 80, le forçant même à partir en désintox pour reprendre sa vie en main. Conclusion : la drogue c'est mal, m'voyez ?