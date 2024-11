Elton John : sa comédie musicale s'arrête après seulement quelques semaines

Après plusieurs critiques négatives, le spectacle s'arrête.

Un Elton John en petite forme

C'était une des actualités fortes de cette année : Elton John a décidé d'arrêter globalement la scène et de ne plus faire de tournées. Ça commence donc à sentir fort la retraite du côté de l'icône de la Pop de ces dernières années, lui qui a tant donné à la musique tout au long de sa carrière. Mais même si le chanteur et pianiste va arrêter la scène, il ne va pas arrêter la musique, ni de s'impliquer dans plein de projets. Comme une comédie musicale, créée récemment. Mais "Tammy Faye", c'est le nom du spectacle, va malheureusement s'arrêter après seulement quelques semaines de représentations.

Des critiques plutôt mauvaises

En effet, le 8 décembre aura lieu la dernière représentation de la comédie musicale d'Elton John et Jake Shears à New-York. La décision a apparemment été prise après plusieurs critiques négatives reçues par l’œuvre, dont les représentations avaient débuté le 14 novembre. Il n'aura donc pas fallu longtemps avant que la direction du Palace Theatre décide d'arrêter les frais.

L’œuvre avait pourtant tout pour fonctionner : Elton John s'est chargé de l'ambiance musicale, et Jake Shears, des paroles. La comédie musicale se reposait également sur un livre de James Graham, qui raconte l'histoire de la télévangéliste Tammy Faye Bakker, emprisonnée pour fraude et conspiration à la fin des années 80.

Mais après 24 représentations, c'est désormais l'heure de dire adieu à cette comédie musicale, qui ont l'air d'être en perte de vitesse de l'autre côté de l'Atlantique : en effet, la comédie musicale des Who, "Tommy", a elle aussi été déprogrammée après une baisse de vente des billets.