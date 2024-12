Phil Collins aura son propre documentaire !

Et ça sera sur Youtube gratuitement le 18 décembre prochain !

Un bel hommage à Phil Collins

Les documentaires et biopics sur les légendes du rock ont actuellement le vent en poupe ! Après l’annonce de la sortie prochaine du documentaire sur Elton John sur Disney+ et des biopics en préparation pour Bruce Springsteen et Bob Dylan, c’est au tour de Phil Collins de recevoir un hommage bien mérité.

C’est la chaîne YouTube Drumeo qui se penchera sur la vie et la carrière de la légende de la batterie à travers un documentaire intitulé : "Phil Collins : Drummer First". Ce projet est porté par Brandon Toews, directeur du contenu de Drumeo, qui explique :

"Au cours des trois dernières années, j’ai travaillé avec l’équipe de Drumeo sur un documentaire consacré à Phil Collins, l’un de mes héros. J’ai passé quelques jours en Suisse avec Phil et son fils, Nic Collins, et nous avons filmé une série d’interviews inédites peu après la retraite officielle de Phil et de Genesis."

Le documentaire promet d’être riche en témoignages émouvants, avec des grands noms de la batterie comme Chad Smith, batteur des Red Hot Chili Peppers, et Mike Portnoy de Dream Theater, qui rendront hommage au style unique de Collins.

"La batterie de Phil Collins a un son et un style si uniques que l’on s’en aperçoit immédiatement lorsqu’on l’entend", déclare Chad Smith.

"Il est vraiment sous-estimé en tant qu’icône du prog," ajoute Portnoy.

Naturellement, Phil Collins lui-même sera au cœur du documentaire, partageant des moments marquants de sa carrière et les raisons qui l’ont conduit à arrêter la batterie.

Le rendez-vous est donné : le 18 décembre prochain sur la chaîne Drumeo pour découvrir ce documentaire inédit et célébrer l’héritage d’un musicien exceptionnel.

Voici la bande-annonce pour avoir un petit avant-goût :