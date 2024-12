Indochine : un cadeau de Noël pour les fans avec un concert à Paris !

La billetterie ouvrira ses portes le 2 décembre 2024 à 10 heures.

Indochine offre un cadeau de Noël à ses fans avec un concert surprise à Paris !

Le groupe emblématique français continue de surprendre et d'enchanter son public. À l'approche des fêtes de fin d'année, le groupe mené par Nicola Sirkis a dévoilé une annonce : un concert surprise intitulé "Noël Babel Show" se tiendra le lundi 9 décembre 2024 à l'Élysée Montmartre à Paris !

L'Élysée Montmartre, salle parisienne réputée, accueillera ce spectacle unique. Avec une capacité de 1 400 places, ce concert promet une expérience intime et intense pour les chanceux qui parviendront à obtenir des billets. La billetterie ouvrira ses portes le 2 décembre 2024 à 10 heures, et les places devraient s'écouler en un temps record.

Ce "Noël Babel Show" s'annonce comme un before à la très attendue tournée "Arena Tour" d'Indochine, prévue pour 2025. Cette tournée, déjà complète, comprendra 67 dates à travers la France, la Belgique et la Suisse. Le groupe a travaillé sur un concept innovant qui permettra au public de les voir "de très loin et de très près, en haut, en bas".

Leur dernier album "Babel Babel", sorti le 7 septembre 2024, s'est déjà vendu à plus de 130 000 exemplaires. Après 43 ans de carrière, Indochine continue de captiver son public et de se renouveler.