Metallica : John Bush explique pourquoi il a refusé d'intégrer Metallica

Peut-être pas le choix le plus malin de sa carrière, mais il a le mérite de l'assumer !

Metallica est probablement le groupe le plus légendaire de toute l'histoire du heavy metal, avec un succès énorme, à la fois populaire et critique. Plusieurs de leurs albums ont même radicalement changé le visage de cette musique : après eux, plus rien n'était comme avant. Forcément, pour tout fan de metal, on se dit qu'intégrer le groupe devrait représenter un rêve. Pourtant, John Bush, chanteur des Armored Saint, a carrément refuser de chanter pour le groupe mythique.

Une décision qui peut en surprendre plus d'un a posteriori, maintenant que Metallica est devenu le phénomène qu'on connait. Mais au début des années 80, ce n'était pas encore le monstre que tout le monde connait aujourd'hui. Aussi, lorsque Metallica a proposé à John Bush de rejoindre l'équipage, il a poliment refusé, comme on l'apprend dans un article de Metal Hammer qui a ressorti une vieille interview sur le sujet :

Metallica était encore un groupe local. Cela n'avait aucun sens pour moi de dire : 'je m'en vais, je vais les rejoindre', alors que j'étais heureux dans mon groupe et que tout se passait bien. J’ai été flatté, bien sûr. Mais j’ai expliqué pourquoi je voulais rester avec Armored Saint et j’ai dit : ‘Merci beaucoup. C’est un immense compliment, mais je vais rester avec mon groupe.'

Quand on regarde au final la carrière des deux groupes, on se dit que John Bush n'a pas forcément fait le meilleur choix. Car si les Armored Saint auront eu leur heure de gloire, on est très loin de la renommée actuelle de Metallica. Cependant, le chanteur affirme qu'il a toujours eu beaucoup de respect et d'admiration pour ce que ses collègues ont fait dans la musique, et avoue que s'être vu proposé de rejoindre Metallica reste "une fierté". On le comprend !