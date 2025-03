Les Heavy Music Awards 2025 dévoilent leurs nominés, avec Linkin Park, Sleep Token, Green Day,...

Il y aura de sacrées stars lors de la prochaine cérémonie des Heavy Music Awards.

Bien qu'on arrive bientôt au mois d'avril, la période des cérémonies de récompense n'est visiblement toujours pas terminée. En effet, au moins pour le monde du rock, du hard rock et du metal, il en reste une assez prestigieuse à passer : les Heavy Music Awards. Une cérémonie assez récente, créée en 2017 mais qui a rapidement fait le buzz dès les premières éditions. En 2025, la cérémonie aura lieu en août, à Londres, et l'organisation vient de dévoiler sa liste des nominés, qui compte beaucoup de stars !

On retrouve cette année dix catégories dans les Heavy Music Awards, avec à chaque fois 7 nominés dans chaque catégorie. Et en 2025, certains noms se détachent clairement du reste, avec notamment 3 nominations pour Linkin Park, 3 également pour Bring Me The Horizon, et 3 pour Knocked Loose. Evidemment, la catégorie la plus "prestigieuse" et dont le résultat est le plus attendu, c'est celle du meilleur album de l'année, dans laquelle on retrouve "From Zero" de Linkin Park, "Post Human NeX GEn" de Bring Me The Horizon, et "You won't go before you're supposed to" de Knocked Loose.

On retrouve aussi nos frenchies de chez Gojira en lice pour le titre de meilleur artiste live international, et on devrait les voir une fois de plus "ramener la coupe à la maison", comme le dit la chanson, puisqu'ils ont déjà remporté plus ou moins le même prix lors des Grammy Aawards de cette année. On vous met la liste de tous les nommés juste en dessous, et on se donne rendez-vous le 21 août, à Londres, pour la remise des trophées ! A noter que vous pouvez également voter pour vos artistes préférés, ou ceux que vous pensez dignes de remporter la récompense cette année, en cliquant ici.

Meilleur Artwork d’Album

156/Silence – People Watching

Blood Incantation – Absolute Elsewhere

The Ghost Inside – Searching for Solace

Knocked Loose – You Won’t Go Before You’re Supposed To

Laura Jane Grace – Hole in My Head

Linkin Park – From Zero

Neck Deep – Neck Deep

Meilleur Album

Amyl & the Sniffers – Cartoon Darkness

Bilmuri – American Motor Sports

Bring Me the Horizon – Post Human: NeX GEn

Heriot – Devoured By the Mouth of Hell

Knocked Loose – You Won’t Go Before You’re Supposed To

Linkin Park – From Zero

Poppy – Negative Spaces

Meilleur Album Révélation

Allt – From The New World

Better Lovers – Highly Irresponsible

Dead Pony – Ignore This

Rory – Restoration

Scene Queen – Hot Singles in Your Area

Speed – Only One Mode

Thrown – Executive Guilt

Meilleur Artiste Britannique

Architects

Bring Me the Horizon

Enter Shikari

Heriot

Malevolence

Neck Deep

Sleep Token

Meilleur Artiste International

Bad Omens

Electric Callboy

Green Day

Knocked Loose

Linkin Park

Poppy

Spiritbox

Meilleur Artiste Live Britannique

Bleed From Within

Boston Manor

Bring Me the Horizon

Bury Tomorrow

Enter Shikari

High Vis

Sleep Token

Meilleur Artiste Live International

Electric Callboy

Gojira

Green Day

Korn

Motionless in White

Spiritbox

The Warning

Meilleur Artiste Révélation Britannique

Dead Pony

Lambrini Girls

Snayx

South Arcade

Split Chain

Unpeople

Vower

Meilleur Artiste Révélation International

Allt

Amira Elfeky

Bambie Thug

Gel

Gore

House of Protection

Sleep Theory

Meilleur Artiste Révélation Live

Alt Blk Era

Better Lovers

House of Protection

Lolo

Rory

South Arcade

Unpeople