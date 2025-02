Fieldy, bassiste originel de Korn, en froid avec le groupe ? "Je ne leur ai pas parlé depuis 2019"

Rupture silencieuse et progressive ou tension palpable ? Le musicien s'est exprimé sur ce silence avec ses anciens compères...

Entre Filedy et Korn, une rupture silencieuse progressive

Parfois, certains membres d'un groupe se séparent sans que le public ne sache vraiment pourquoi. C'est notamment ce qui s'est passé avec Reginald Arvizu, plus connu sous le nom de Fieldy, qui avait annoncé en 2021 qu'il ne participerait pas à la prochaine tournée de Korn. Forcément, les spéculations allaient bon train : que s'est-il passé en interne ? Pourtant, il semblerait que le bassiste n'ait aucun différents avec ses anciens acolytes : le musicien est surtout parti parce qu'il avait été "confronté à des problèmes personnels qui m'ont parfois fait retomber dans certaines de mes mauvaises habitudes et ont provoqué des tensions avec les gens qui m'entourent".

Or, cette rupture discrète s'est transformée peu à peu en véritable silence : Fieldy n'a pas eu de contacts avec le groupe depuis quelques années déjà. Lors d’une récente interview pour le podcast Basement Talk, le musicien a confirmé qu’il n’avait plus échangé avec les membres de Korn depuis 2019. Pour autant, ce dernier n'est pas rancunier, et se montre même très content pour ses petits camarades.

"Ils vont de l’avant. C'est fou. C'est génial qu'ils puissent continuer comme ça. [...] Oui, c'est cool de les voir continuer" - Fieldy

Depuis son départ, c’est Ra Díaz, le bassiste de Suicidal Tendencies, qui a repris la basse au sein du groupe. Pourtant, Fieldy reste crédité sur Requiem, le dernier album studio de Korn, sorti en février 2022.

De leur côté, Korn continue son chemin : le groupe sera notamment à l’affiche du Graspop Metal Meeting le samedi 21 juin prochain. En novembre dernier, ils ont aussi célébré les 30 ans de la sortie de leur premier album, sobrement intitulé "Korn".