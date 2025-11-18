Iron Maiden : Nicko McBrian revient sur sa dernière date sur scène : “Certains avaient les larmes aux yeux. J’ai compris que c’était vraiment la fin”

Des adieux émouvants.

Tout roule pour Iron Maiden. Le groupe continue d’enchaîner les tournées mondiales, avec notamment deux dates très attendues en France : le 22 juin 2026 à Paris La Défense Arena, puis le 28 juin 2026 au Groupama Stadium de Lyon. Une dynamique toujours aussi puissante… même si l’année précédente a marqué un tournant historique pour les fans : les adieux du mythique batteur Nicko McBrain, pilier du groupe depuis plus de quarante ans.

Aujourd’hui remplacé derrière les fûts, McBrain s’est récemment confié au micro de Drum Talk TV. Il est revenu sur l’annonce de sa retraite, qu’il souhaitait initialement officialiser début 2025. Mais les choses ne se sont pas exactement déroulées comme prévu :

“J’avais demandé qu’on attende le lundi. Je rentrais tout juste de São Paulo. Mais ils ont annoncé Simon Dawson comme mon remplaçant dès le lendemain. Je dois avouer que ça m’a un peu contrarié.”

C’est ce petit décalage qui a finalement poussé McBrain à accepter une vraie sortie sur scène, digne de son statut. Comme il l’explique, un conseil l’a particulièrement marqué :

“Andy Taylor m’a dit : ‘Tu veux vraiment sortir en douce ? Tu mérites une sortie en beauté.’ Il avait raison. J’étais égoïste.”

Le 7 décembre 2024, à São Paulo, Nicko McBrain monte donc sur scène pour la dernière fois avec Iron Maiden. Un moment intense, chargé d’émotion, dont il se souvient avec précision :

“C’était un moment très fort. En arrivant au bord de la scène à la fin, je me suis dit : ‘Je vais craquer.’ Mais je me suis retenu. J’ai préféré garder mes larmes pour les coulisses.”

Mais parmi tous les instants de cette ultime performance, un souvenir domine encore :

“Le plus fort, c’est quand les techs m’ont fait une haie d’honneur avant que je monte sur scène. Certains avaient les larmes aux yeux. J’ai compris que c’était vraiment la fin.”

Une page se tourne pour Iron Maiden, mais l’héritage de Nicko McBrain, lui, restera gravé à jamais dans l’histoire du heavy metal.