Un film produit par Green Day va bientôt sortir !

Un long-métrage qui rendra hommage aux années 90 à la sauce punk rock !

S’il y a bien un groupe dont on entend énormément parler ces derniers mois, c’est Green Day. Toujours porté par son charismatique leader Billie Joe Armstrong, le trio de légendes du punk-rock enchaîne les concerts à travers le monde, n’hésitant pas à lancer des piques contre le gouvernement américain à chaque apparition. Mais cette fois-ci, c’est en dehors de la scène musicale que le groupe crée la surprise, avec un projet totalement inédit : un film !

En effet, si Billie Joe rêve depuis longtemps d’adapter American Idiot sur grand écran, c’est un autre long-métrage que le groupe va bientôt mettre en avant. Ce projet s’intitule New Year’s Rev et raconte l’histoire de trois amis qui veulent former un groupe de rock et parcourir les routes du pays… une aventure largement inspirée des débuts de Green Day.

Dans leur communiqué, le groupe annonce :

« Grande nouvelle, nous avons fait un film ! Nous nous sommes associés à notre bon ami Lee Kirk pour réaliser une comédie déjantée sur le passage à l’âge adulte intitulée New Year’s Rev. Elle raconte l’histoire d’un groupe de garage (joué par Mason Thames, Kylr Coffman et Ryan Foust) qui pense avoir décroché le concert de sa vie… en première partie de notre groupe. Mais rebondissement, il s’agit en fait d’une farce. »

Et le groupe ne s’arrête pas là :

« Le film regorge de toutes vos chansons préférées de Green Day, d’espièglerie et de nombreux visages familiers (Mckenna Grace, Fred Armisen, Jenna Fischer, Angela Kinsey, Bobby Lee et bien d’autres). Ce film est notre lettre d’amour à tous nos films préférés sur les road trips, à la nostalgie des années 90 et à la poursuite de nos rêves, aussi ridicules soient-ils. »

Ce film événement sera présenté en avant-première au Festival international du film de Toronto le 12 septembre prochain. Et preuve de l’attente autour de ce projet, toutes les places ont déjà été sold out !

Green Day prouve une fois encore que sa créativité ne s’arrête pas à la musique… et que leur esprit rebelle continue de résonner bien au-delà de leurs concerts.