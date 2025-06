Bruce Springsteen : la bande annonce du biopic "Deliver Me From Nowhere" enfin dévoilée

"The Boss" va enfin avoir droit à son biopic, qui sort dans pas longtemps.

Il a peut-être 75 ans, mais Bruce Springsteen fait partie des rockeurs qui ont le plus d'actualité, et il reste l'un des plus suivis au monde. En même temps, c'est bien normal : quand on se surnomme "The Boss", on a un statut à assumer. Entre ses prises de bec avec Donald Trump, et ses performances en concert, comme lorsqu'il décide de ramener Paul McCartney sur scène à Liverpool, on parle beaucoup de lui ces derniers temps. Et ce n'est pas fini ! Le biopic sur sa vie va bientôt sortir, et il vient de dévoiler sa bande annonce.

"Deliver Me From Nowhere", le titre du film, devrait en effet arriver en salles à la fin de l'année 2025, fin octobre aux USA même, pour être plus précis. Le film est une adaptation au cinéma du roman "Deliver Me from Nowhere: The Making of Bruce Springsteen's Nebraska", qui revient sur la création de "Nebraska", un de ses plus grands albums. Dans le film, "The Boss" sera incarné à l'écran par Jeremy Allen White, nouvelle coqueluche du cinéma depuis son rôle dans "The Bear". La bande annonce du biopic vient donc de sortir, et elle est plutôt alléchante.

On y voit Bruce Sprinsgteen en pleine introspection, en quête de simplicité et de renouveau après un début de carrière tonitruant, avec l'envie de marquer l'histoire, mais surtout de soigner ses propres trauma en créant de la musique. Les images donnent envie, et on peut dire que Jeremy Allen White s'est vraiment donné à fond pour coller le plus possible au personnage !