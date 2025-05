Freddy Mercury : sa fille secrète se révèle au grand jour !

L'info est sortie grâce à une mystérieuse biographie, prévue pour la rentrée 2025...

On pensait tout savoir de la vie mouvementée et fantasque de Freddie Mercury, génie créatif emporté le 24 novembre 1991 par le virus du sida. Mais il semblerait que le leader charismatique de Queen ne nous ait pas tout dit ! En effet, il semblerait que l'artiste ait eu un enfant, une petite fille née en 1976 et fruit d'une relation extraconjugale avec l'épouse de l'un de ses très bons copains.

Cette info, elle fait partie du teasing d'une biographie prévue pour septembre 2025 : Love, Freddie, écrite par une spécialiste du rock Lesley-Ann Jones. Dans ce livre, on apprend que cette petite fille - dont le nom reste à ce jour inconnu du grand public - se fait surnommer B, est âgée de 48 ans, et travaille dans le domaine de la santé quelque part en Europe. C'est cette dernière qui a directement pris contact avec la biographe quand elle a su qu'elle allait écrire un livre au sujet de son célèbre père.

Selon B, son père a toujours été très présent pour elle, venant régulièrement lui rendre visite. Et si cette dernière a bien conscience d'être née dans des conditions particulières et d'avoir été conçue "par accident", elle précise cependant que Freddie Mercury "était très attentionné" avec elle :

"Nous avons eu une relation très fusionnelle et très aimante de ma naissance à sa mort 15 ans plus tard" - B

B aurait d'ailleurs hérité d'une partie de la fortune de son père biologique suite à des accords privés, qui n'étaient pas inclus dans le testament de l'idole, mais aussi pas moins de 17 carnets et journaux intimes de Freddie, dans lequel le chanteur se confiait. B a choisi de vivre loin des projecteurs, sans chercher à attirer l'attention sur sa relation avec Freddie Mercury. Elle a hérité des fortunes de son père biologique et de son père adoptif, suite à des accords privés, non inclus dans le testament officiel du chanteur.

Si B. a conscience d’être née dans des conditions "scandaleuses", elle maintient que le chanteur de Queen l’"adorait" et "était très attentionné".

"Il m'a confié, à moi, son unique enfant et son plus proche parent, sa collection de carnets privés, le récit écrit de ses pensées privées, de ses souvenirs et de ses sentiments sur tout ce qu'il avait vécu. [...] Freddie Mercury était et il est mon père. [...] C’est moi qui ai décidé de révéler mon existence, je n’ai pas été contrainte de le faire". - B