Les Red Hot Chili Peppers de retour ...sur une série Netflix !

Et ils vont interpréter leurs propres personnages !

On attendait une grande annonce et on n'est pas déçu. Alors qu'Anthony Kiedis et toute sa bande sont en ce moment prêts à vendre leur catalogue pour près de 350 millions de dollars, le groupe a fait son retour d'une manière pour le moins originale. En effet, ceux qui étaient récemment en clash avec Nick Cave — ce dernier ayant depuis fait son mea culpa — sont de retour… pas en musique, mais sur Netflix !

Les Red Hot Chili Peppers seront à l'affiche de la 4e saison de Love, Death + Robots. Plus précisément, ils apparaîtront dans le premier épisode, intitulé "Can't Stop" (un clin d'œil évident à leur classique sorti en 2002). Et surprise : les membres du groupe seront représentés sous forme de marionnettes, dirigées par nul autre que David Fincher.

Cet épisode est une adaptation du concert mythique donné par les Red Hot Chili Peppers en 2003 au château de Slane, en Irlande. Pour l’occasion, ce sont bien tous les membres du groupe qui ont joué le jeu en prêtant leurs voix à cette série qui mélange animation et prises de vues réelles.

Alors oui, beaucoup de fans attendaient un nouvel album, mais il faudra patienter encore un peu… En attendant, on pourra retrouver l’énergie unique des Red Hot Chili Peppers dans le tout premier épisode de la nouvelle saison de Love, Death + Robots, à découvrir le 15 mai sur Netflix.