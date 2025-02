Les Red Hot Chili Peppers prêts à vendre leur catalogue pour une somme astronomique !

Compréhensible quand on voit les succès du groupe !

C'est actuellement la mode de vouloir vendre les droits de la totalité de son catalogue pour des grosses sommes. Dernier exemple en date : Queen et Sony, qui se sont mis d'accord sur un montant d'1 milliard d'euros pour l'acquisition de l'intégralité de leur discographie.

Cette fois, c'est un autre groupe mythique qui s'apprête à franchir le pas : les Red Hot Chili Peppers. Le groupe punk rock des années 90 et 2000, à l'origine de tubes incontournables comme Californication ou encore Can't Stop, est actuellement en pleine négociation pour céder ses droits musicaux.

Et en matière de prix, Anthony Kiedis et ses compères voient grand ! Certes, on est loin du milliard d'euros obtenus par Queen, mais la somme annoncée reste impressionnante : 350 millions d'euros.

Pour l'instant, c'est le label Warner Music Group qui serait en pole position pour conclure l'accord. Si cela se concrétise, ce ne serait pas la première fois que le groupe vend une partie de ses droits musicaux. En effet, en 2012, Hipgnosis Songs Fund avait déjà acquis une partie de leur catalogue pour un montant compris entre 140 et 150 millions de dollars.

Les Red Hot Chili Peppers, avec plus de 40 ans de carrière, continuent d'attirer les foules et de marquer l'histoire du rock. Leur vente potentielle confirme leur statut de groupe légendaire et montre l'importance que représente leur catalogue dans l'industrie musicale actuelle.