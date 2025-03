Red Hot Chili Peppers : Nick Cave fait son méa culpa envers le groupe

Le chanteur a décidé d'enterrer la hache de guerre.

Les années passent et les tensions s'apaisent. Nick Cave, emblématique leader de Nick Cave and the Bad Seeds, avait jadis épinglé les Red Hot Chili Peppers d'une remarque cinglante, affirmant que chaque fois qu'il entendait une musique médiocre, la réponse était toujours "Les Red Hot Chili Peppers".

Aujourd'hui, avec le recul, Nick Cave exprime des regrets quant à ses propos, précisant qu'il n'y avait "aucune malice" dans ses paroles. Le temps semble avoir adouci les relations, puisque le chanteur a noué une amitié sincère avec Flea, le bassiste des Red Hot. Cette proximité ne s'arrête pas là : les deux artistes collaborent également sur un album, où Flea troque sa basse pour la trompette.

Sur son site Red Hand Files, Nick Cave, aujourd'hui âgé de 67 ans, a partagé son enthousiasme pour ce projet :

"La semaine dernière, Flea m’a envoyé une chanson et m’a proposé d’y ajouter quelques voix. C’est pour un album de trompette qu’il enregistre actuellement. Je ne peux pas révéler son contenu, mais je peux dire qu’il s’agit d’une chanson que je chéris par-dessus tout, aux paroles parmi les plus belles jamais écrites. Jamais je n’aurais osé l’interpréter si Flea ne me l’avait pas demandé."

"Mercredi, je suis entré en studio et j’ai enregistré mes voix. Le morceau s’est transformé en une conversation musicale entre la trompette de Flea et ma voix, imprégnée de désir et d’amour. La chanson a transcendé nos contributions individuelles pour devenir une danse cosmique, une réconciliation en musique."

Cette collaboration marque un tournant pour Nick Cave et les Red Hot Chili Peppers, témoignant de la beauté des rencontres artistiques et de la force du pardon.