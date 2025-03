Bon Jovi : Un retour imminent sur scène ?

Jon Bon Jovi a fêté ses 63 ans ce 2 mars 2025. L'occasion pour ses fans et les passionnés de rock de rendre hommage au leader de Bon Jovi en revisitant les 5 morceaux les plus marquants du groupe sur Virgin Radio. Pourtant, depuis quelques années, le groupe semble être en retrait sur la scène musicale.

Malgré un album sorti en juin 2024, intitulé "Forever", Jon Bon Jovi a traversé une période compliquée, marquée par une opération des cordes vocales. Ce défi médical l'a contraint à prendre du recul, rendant incertain un retour sur scène immédiat. Toutefois, les tendances musicales évoluent et le chanteur semble plus que jamais déterminé à reprendre le micro.

Dans une interview accordée au magazine "Sound On Sound", Jon Bon Jovi a confié son envie de remonter sur scène tout en mettant actuellement l'accent sur la réédition de "Forever" :

"Je me concentre désormais sur une réédition de Forever, et si Dieu le veut, je reprendrai la route et je menerai ce projet à son terme."