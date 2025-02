Papa Roach enflamme l'émission Taratata !

Une performance à voir et à revoir !

Un beau moment de nostalgie ! Papa Roach est bien en forme en ce début d'année 2025 ! Après avoir enflammé le Zénith de Paris le 5 février dernier, le groupe américain continue sur sa lancée et prouve qu'il est toujours un pilier du rock alternatif. En plus d’un concert explosif dans la capitale française, Jacoby Shaddix et ses acolytes ont dévoilé deux nouveaux singles : "Even If It Kills Me" et "Leave A Light On", qui connaissent déjà un grand succès auprès des fans. Deux morceaux qui annoncent l’arrivée d’un nouvel album, attendu pour la fin d’année 2025 ou début 2026.

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, Papa Roach a marqué un nouveau coup en faisant une apparition très remarquée dans l’émission culte Taratata aux côtés de Nagui. Le groupe a profité de cette invitation pour échanger avec l’animateur sur son retour en force, son lien avec la scène rock internationale et son attachement au public français, toujours fidèle au poste depuis les années 2000.

Côté musique, les Californiens ont offert une performance mémorable en interprétant "Leave A Light On", un titre aux sonorités plus mélodiques, mais tout aussi puissant, prouvant leur capacité à évoluer sans perdre leur essence. Mais le grand frisson est venu lorsque Papa Roach a fait retentir les premières notes de "Last Resort", leur plus grand hit, véritable hymne générationnel qui a marqué toute une époque. Le public et les téléspectateurs ont pu revivre ce morceau emblématique, toujours aussi percutant plus de vingt ans après sa sortie.

Cette prestation exceptionnelle a rappelé à tous que Papa Roach n’a rien perdu de son énergie et de son charisme. Plus qu’un simple passage télévisé, c’était une véritable célébration du rock et de l’histoire du groupe, qui s’apprête à entamer une nouvelle page de sa carrière avec la sortie de son prochain album.

Avec une tournée mondiale en préparation, des nouveaux morceaux explosifs et un public toujours au rendez-vous, Papa Roach prouve une fois de plus qu’il est un groupe incontournable de la scène rock alternative.

Une chose est sûre : l’année 2025 s’annonce intense pour Jacoby Shaddix et sa bande, et les fans n’attendent qu’une chose… découvrir la suite !