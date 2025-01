Stereophonics dévoile un nouveau single et annonce une belle surprise !

Une nouvelle qui va faire plaisir aux fans !

C’est une nouvelle qui va faire énormément plaisir aux fans du groupe. Alors que Stereophonics affiche une carrière longue comme le bras, avec de nombreux succès à leur actif, Kelly Jones et ses amis ont décidé de continuer sur leur lancée pour 2025. Une démarche qui témoigne une fois de plus de leur passion intacte pour la musique.

Si le groupe est actuellement en tournée mondiale, deux dates exceptionnelles sont prévues en France : au Zénith de Paris le 29 avril et au Transbordeur à Lyon le 9 mai. Une belle opportunité pour les fans français de vibrer au son des plus grands hits du groupe.

Mais ce n’est pas tout ! Stereophonics a récemment partagé une grande nouvelle sur leur compte Instagram. En effet, un nouvel album est prévu pour une sortie imminente, le 25 avril prochain. Intitulé "Make 'em Laugh, Make 'em Cry, Make 'em Wait", cet opus promet de marquer les esprits. Kelly Jones a pris le soin d'expliquer le choix de la cover : “Elle pensait que l’art était une forme de guérison mentale et un moyen de traiter les émotions difficiles. J’ai d’abord été attiré par l’orthographe, puis par la simplicité des mots gravés sur un carreau rose. J’ai donc essayé de gratter mon titre, inspiré par mon propre professeur d’école d’art il y a trente ans. Et j’ai adoré. J’ai aimé la simplicité du rose. L’album rose était né.”

Et la cerise sur le gâteau ? Le groupe vient de dévoiler son premier single intitué "There’s Always Gonna Be Something". Une chanson qui pourrait, selon les mots de Kelly Jones, décrire “l’agitation dans l’incertitude, la lutte pour arriver à l’acceptation. Une partie de nous tous.”

Nous, on valide. Pas vous ?