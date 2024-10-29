Stereophonics prévoit 2 concerts en France pour 2025

Le groupe britannique fera une halte par Paris et Lyon l'année prochaine.

Bientôt 30 ans pour Stereophonics

On a l'impression qu'on devient de vieux croûtons à force de parler tous les jours des anniversaires de tel groupe de rock ou de metal. Mais on est forcés d'admettre que les groupes cultes de notre jeunesse ont tous pris de l'âge, et qu'on est donc plus si jeunes que ça... Pour faire un peu mieux passer la pilule, heureusement que la musique est là ! Avis à tous les amateurs de rock des années 90/2000 : Stereophonics est toujours en forme et en 2025, le groupe de rock britannique a prévu une belle tournée pour faire plaisir à leurs fans. Une tournée qui va passer en France !

Deux grosses dates

On peut mesurer le succès d'un groupe en regardant simplement les salles réservées pour leurs concerts : plus elle est petite, moins le groupe est en forme en général. En ce qui concerne Stereophonics, on peut dire que les anglais vont plutôt bien ! Car leurs deux concerts prévus en France en 2025 se déroulent dans des salles plutôt prestigieuses : le Zénith de Paris, pour le concert du mardi 29 avril au soir, et le Transbordeur à Lyon, pour le show du vendredi 9 mai.

Il s'agit de la première tournée mondiale du groupe depuis 3 ans, on imagine que les fans sont assez impatients de les revoir sur scène. D'autant que Stereophonics a d'autres bonnes nouvelles à annoncer pour l'année 2025, puisque comme le précise l'affiche, le groupe compte bien également sortir un nouvel album studio dans le courant de l'année 2025. La tournée sera donc l'occasion de le défendre sur scène, ou de le présenter aux fans en exclusivité, au choix ! On vous tient au courant dès qu'on a plus d'infos.