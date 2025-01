Jane's Addiction de retour sans Perry Pharell !

Les trois membres restants étaient ensemble au studio.

Jane's Addiction de retour après la bagarre ?

Après une année 2024 compliquée, on espère que Jane's Addiction va pouvoir rebondir en 2025. Le groupe avait annoncé une pause suite à un événement explosif : une bagarre en plein concert entre le chanteur Perry Farrell et le guitariste Dave Navarro. Cet incident avait conduit à l'annulation des concerts restants de leur tournée et à la décision de Perry Farrell de se mettre en retrait pour prendre soin de sa santé mentale.

Cependant, tout n’est pas perdu pour les fans du groupe culte. Dave Navarro, le batteur Stephen Perkins et le bassiste Eric Avery se sont récemment réunis en studio… mais sans Perry Farrell. Dans une vidéo Instagram postée par Eric Avery, on peut voir le bassiste en plein travail. Il y tague ses coéquipiers et écrit :

"J’écris d’autres nouvelles lignes sur la batterie de Stephens. J’ai hâte d’avoir un peu de Navarro dessus. 2025 !"

Deconstruction 2.0 ?

Fait intéressant, Navarro et Avery avaient formé le groupe Deconstruction en 1993 après la dissolution initiale de Jane’s Addiction. Cette réunion pourrait donc aussi faire référence à une éventuelle renaissance de Deconstruction, ce qui ne manquerait pas de ravir les fans des projets annexes du duo.

Cette annonce relance les spéculations sur un possible retour de Jane’s Addiction, bien que ce soit dans une formation inédite sans son leader emblématique. Une chose est sûre, 2025 s’annonce décisive pour l’avenir du groupe !