Jane's Addiction : Perryl Farrell présente ses excuses après la bagarre sur scène

Scène surréaliste

C'est un peu le dossier “chaud” du moment, puisqu'il faut bien avouer que cette actualité est particulièrement insolite, et à la fois un peu triste. Comme on vous en a déjà parlé, vendredi 13 septembre dernier, une bagarre a éclaté entre certains membre du groupe de metal Jane's Addiction. Une confrontation physique qui a eu lieu entre Perry Farrell, le chanteur, et Dave Navarro, guitariste, pendant laquelle les deux collègues ont heureusement été séparés par les autres membres du groupe. Depuis, Farrell a présenté ses excuses. Mais ça n'aura pas suffit à empêcher l'explosion du groupe, qui a annoncé qu'ils annulaient leur tournée et qu'ils sont au bord de la séparation.

Les excuses de Farrell

Perry Farrell a en effet présenté publiquement ses excuses sur Instagram, histoire de clarifier la situation pour les fans, très déçus après l'annulation de la tournée.

Ce week-end a été incroyablement difficile et, après avoir pris du recul, il est juste que je présente mes excuses à mes camarades, en particulier à Dave Navarro, ainsi qu’à nos fans, ma famille et mes amis pour mes actions durant le concert de vendredi. Malheureusement, j’ai atteint mon point de rupture et cela m’a conduit à un comportement inexcusable, dont j’assume l’entière responsabilité.

Un point de rupture atteint depuis visiblement un certain temps, car le chanteur se plaignait depuis un moment que le groupe jouait trop fort, ce qui lui causait des acouphènes et empêchait le public d'entendre ce qu'il chantait. Comme Jane's Addiction a déjà annoncé qu'ils “se mettent en retrait” en tant que groupe, on imagine qu'on ne devrait pas tarder à avoir bientôt une annonce officielle de séparation, ou au moins un remaniement au niveau des membres. Une nouvelle bien triste et en même temps, qu'est ce qu'il y a de plus “metal” qu'une bonne grosse bagarre sur scène pour régler les problèmes ?