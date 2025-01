Le duo tout en émotions de Sting et d'un soldat ukrainien enflamme la toile

Les deux hommes ont offert un moment hors du temps

Quand Sting et Taras Stolyar nous offrent un moment suspendu

Il y a des rencontres musicales qui, parfois, nous bouleversent. D'un côté, il y a une superstar du rock, le chanteur Sting, connu pour sa capacité à faire fusionner les genres et pour son engagement. De l'autre, il y a un jeune virtuose de la bandoura, un instrument à cordes ukrainien, Taras Stolyar.

Réunis à l'occasion d'une soirée de charité dans la villa du comédien Sean Penn, où se trouvaient aussi d'autres stars du rock comme les musiciens de The Killers et Queens of the Stone Age, les deux hommes se sont livrés à une performance pleine d'émotions. Ensemble, ils ont repris le célèbre titre du chanteur, "Shape of My Heart", sublimé grâce à la voix de Sting et les sonorités typiques du bandoura.

Sting, chanteur très engagé contre la guerre en Ukraine

Le lendemain, Sting, qui était à Los Angeles pour donner plusieurs concerts en solo avant de se lancer dans sa tournée avec son nouveau groupe Sting 3.0, a invité Taras Stolyar a le rejoindre sur scène pour reprendre le morceau. Un moment hautement symbolique, qui est né de l'initiative de l'ONG ukrainienne Culrual Landing, dont l'objectif est de promouvoir la culture ukrainienne à travers le monde, elle qui est très peu valorisée à cause de la guerre avec la Russie. Si aujourd'hui une vidéo de leur performance circule sur les réseaux, offrant un très joli message de paix au monde, personne n'est surpris que le chanteur de 73 ans ait accepté de participer à cette mise en lumière.

En effet, ce n'est pas la première fois que le chanteur, toujours très engagé, partageait ses opinions sur le sujet. En août 2022, à l'occasion d'un concert donné en Pologne, le chanteur avait dévoilé une nouvelle version de son iconique morceau "Russians", qui dénonçait, déjà en 1985, les agissements politiques de la Russie, alors en pleine guerre froide. Toujours très actuelle, la chanson résonne encore très fort aujourd'hui. Le musicien avait alors annoncé que tous les profits réalisés avec les ventes de cette nouvelle version seraient reversés à l'association caritative Help Ukraine Center.