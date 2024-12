Une comédie musicale sur les aliens, le projet fou de Paul McCartney et Isaac Asimov

Une idée rocambolesque, qui aurait pu voir le jour dans les années 70

Une comédie musicale portée par les textes de McCartney, intox ou réalité ?

Le 10 décembre, Adrian Sinclair et Allan Kozinn ont sorti une biographie sur Paul McCartney intitulée "The McCartney Lecacy : Volume 2 : 1974-80". Si les auteurs s'intéressent dans ce livre à l'après Beatle-Mania pour McCartney, ils ont surtout dévoilé un projet inédit : une comédie musicale centrée sur les extraterrestres. en collaboration avec Isaac Asimov.

Sur le papier, le projet avait de quoi donner (très) envie : d'un côté, on retrouve le meilleur compositeur de tous les temps, dont 91 morceaux ont atteint le top 10, avec 33 qui ont décroché la première place. De l'autre, il y a un auteur de science-fiction à succès, multi récompensé plusieurs fois pour ses romans.

Les auteurs de la biographie ont d'ailleurs révélé le titre provisoire de l'œuvre, "Five And Five And One", expliquant qu'ils ont aussi retrouvé des documents avec une ébauche d'intrigue avec des petits passages de dialogues et des quelques indications sur l'histoire, où les nouvelles chansons de McCartney devaient apparaître, ainsi que des extraterrestres anthropomorphes, capables de se transformer en membres des Wings, le groupe de musique de Paul McCartney à l'époque.

"Ils sont ici pour s’emparer de la Terre en prenant l’Amérique d’assaut, et ils le font à la manière d’un supergroupe. Pendant ce temps, en Grande-Bretagne, vit le groupe d’origine dont les personnalités sont utilisées par les extraterrestres…" - Ebauche du projet

Un projet qui n'aura finalement jamais lieu

En 1974, Paul McCartney s'envole pour New York, dans l'espoir de rencontrer Asimov et de trouver un nouvel associé à qui présenter son projet. Mais malheureusement, cela ne se passera pas trop comme prévu : les deux hommes ont eu beaucoup de mal à se comprendre, n'étant pas tout à fait d'accord sur des éléments clés de l'histoire, comme l'apparence et la psychologie des extraterrestres, devenus des "êtres d'énergie venus d'une planète mourante, avec l'intention d'occuper plutôt que de cloner les Wings".

Finalement, les deux hommes en sont venus à l'idée qu'ils ne pouvaient pas collaborer ensemble. On ne sait pas trop si McCartney et Asimov se sont quittés en bons termes, mais l'écrivain indiquera quelques mots quant à la raison de l'échec de cette collaboration. Une bien belle ambiance.