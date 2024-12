Sum 41 annule ses concerts en Australie !

L'état de santé de Deryck Whibley rend l'impossibilité au groupe de dire adieu à son public Australien

La tournée de Sum 41 compromise

Il n'y aura pas de clip de fin pour Sum 41 en Australie, au plus grand désarroi de leurs fans australiens. Et pourtant, tout semblait sourire au groupe originaire de Toronto ! Leur dernière tournée, marquant la fin de leur carrière, connaît un immense succès. En témoigne leur performance explosive à Paris La Défense Arena le 23 novembre dernier.

Et ce n’est pas tout ! Sum 41 s’apprête à entrer au Panthéon de la musique canadienne, aux côtés d’icônes comme Nickelback et Alanis Morissette. Mais un coup dur vient ternir cette belle fin de parcours : le groupe punk rock légendaire doit mettre sa tournée en pause et annuler les derniers concerts de l’année 2024.

La santé de Deryck Whibley en cause

La raison de cette annulation ? L’état de santé préoccupant de Deryck Whibley, le chanteur emblématique du groupe, victime d’une pneumonie. Selon le communiqué publié sur leurs réseaux sociaux, le groupe a annoncé :

"C'est avec une profonde tristesse et un grand regret que nous annonçons que notre tournée australienne de 2024 ne pourra pas avoir lieu."

Ils ont également exprimé leur envie de "se connecter avec nos fans australiens une fois de plus", mais ont précisé que Deryck a été "conseillé et dirigé par plusieurs médecins australiens", concluant que "Deryck n'est pas en état de se produire".

Une fin en apothéose ?

Pour rappel, la tournée de Sum 41 doit s’achever le 30 janvier 2024 à Toronto, marquant la fin officielle de leur carrière. La grande question reste : Deryck Whibley pourra-t-il se remettre sur pied à temps pour offrir une fin en apothéose à leurs fans ?

Nous l’espérons de tout cœur, car après deux décennies à marquer l’histoire de la musique punk rock, Sum 41 mérite une conclusion digne de leur immense succès.