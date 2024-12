Avril Lavigne fait de nouveau équipe avec Simple Plan pour une nouvelle tournée "Greatest Hits tour"

La chanteuse se produira un peu partout au Canada et aux Etats-Unis à partir du 18 mai 2025 !

Avril Lavigne, l'idole pop-punk d'une génération !

Il semblerait qu'Avril Lavigne soit bel et bien de retour ! Alors que la chanteuse célébrait ses 40 ans le 27 septembre dernier, elle en a profité pour fêter un autre anniversaire symbolique : celui de ses 25 ans de carrière. En effet, celle que l'on a rapidement surnommée "la princesse du pop-punk" avait explosé sur le devant de la scène musicale, avec des titres iconiques, comme "Girlfriend", “Complicated” ou encore “Sk8er Boi”.

L'année dernière, la chanteuse canadienne s'était donc lancée dans une tournée spéciale, appelée "Greatest Hits". Vous avez compris le principe : Avril Lavigne y interprétait ses plus grands tubes. Une tournée très suivie par les fans, qui avaient pu la voir en Europe, et notamment en France, où elle se produisait le 10 juillet aux Arènes de Nîmes.

Le grand retour d'Avril Lavigne, toujours avec Simple Plan

Au cours de l'été 2025, on retrouvera donc la chanteuse sur scène, cette fois-ci en Amérique du Nord, où elle compte bien mettre le feu à son public. Et comme l'année dernière, Avril Lavigne compte bien s'entourer : elle fait de nouveau appel aux géants de la punk-rock Simple Plan, mais aussi à Fefe Dobson pour l'ouverture des spectacles canadiens, et We The Kings pour certaines dates.

L'ouverture de la billetterie est prévue pour le vendredi 6 décembre. Une belle occasion de réfléchir à des petites vacances aux States pour retrouver Avril Lavigne sur scène !