Marc Storace : aurait-il vraiment pu remplacer Brian Johnson au sein d’AC/DC ?

Marc Storace est revenu sur sa décision de ne pas intégrer le groupe de rock AC/DC, en 1980, après la mort de Bon Scott.

Toujours chanteur du groupe de rock Krokus, Marc Storace est revenu sur son occasion manquée d’intégrer AC/DC, dans les années 1980. En effet, après la tragique disparition de Bon Scott, l’artiste avait été approché, de manière informelle, pour auditionner avec le groupe. Néanmoins, il a choisi de rester fidèle à Krokus. À cette époque, ce collectif était en pleine ascension, avec la sortie de l’album “Metal Rendez-vous”. Et pour cause, ce disque était un véritable succès ! Lors de son passage dans l’émission Trunk Nation With Eddie Trunk, Marc Storace a évoqué sa loyauté :

“Mon cœur était entièrement avec Krokus. Je ne voulais pas quitter mes amis, ni abandonner un groupe qui était en train de prendre son envol”.

À l’époque, le chanteur voyait AC/DC comme un “navire en train de couler”. D’après Marc Storace, AC/DC ne pouvait pas survivre sans la présence de leur chanteur emblématique.

Les choses auraient pu être différentes

Si AC/DC le sollicitait aujourd’hui, Storace aurait pu remplacer Brian Johnson, qui a lui-même pris la place de Bon Scott. Il raconte, avec beaucoup d’enthousiasme :

“J’adorerais chanter ces chansons, et voir cet incroyable public devant moi. Je tenterais ma chance, c’est certain”.

Il a également exprimé son admiration pour la résilience d’AC/DC, notamment dans les périodes difficiles. Pourtant, ces moments parfois compliqués, n’a jamais empêché le groupe d’être l’un des piliers du rock’n’roll. Marc Storace continue :

“Tant que nous sommes en vie, nous avons besoin de groupes comme AC/DC pour porter le flambeau du rock”.

En outre, l’artiste a souvent été comparé à Bon Scott. Et pour lui, cette comparaison est un véritable compliment :

“Nous avions probablement les mêmes idoles et des tonalités vocales similaires”.

Néanmoins, Storace reconnaît que la décision de choisir Johnson était la bonne, afin de préserver l’identité musicale d’AC/DC.