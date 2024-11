AC/DC : une tournée en 2025 annoncée "par erreur" ?

Les fans d'AC/DC sont décidément très attentifs.

AC/DC au top en 2024

Alors que le groupe n'a sorti qu'un seul album en 10 ans ("Power Up" en 2020, en plein CoVid), on pouvait croire qu'ils étaient en perte de vitesse, voire carrément sur la fin du parcours. Mais il n'en est rien : les vieux rockeurs sont résistants et AC/DC ne fait pas exception à la règle. En 2024, ils ont même bouclé une très belle année avec notamment une tournée en Europe très réussie, la première depuis 2016. Un de leurs albums est même devenu le troisième plus vendu de l'histoire des États-Unis. Et visiblement, ils ont aussi préparé de belles choses en 2025, à commencer par une tournée !

Des fans incroyables

Les fans de hard rock font clairement partie des fans les plus fidèles et les plus acharnés de la Terre, et c'est une excellente chose pour cette musique. Mais pas sûr que les producteurs et programmateurs de concerts soient du même avis, après la "découverte" faite par ces mêmes fans et les hypothèses qui ont suivi. Le 11 novembre, plusieurs sites de fans ont en effet annoncé qu'un événement avait été rajouté sur Facebook : un concert au US Bank Stadium de Minneapolis, le 11 avril 2025.

L'événement a rapidement été supprimé, mais pas assez vite pour empêcher les fans les plus vifs de découvrir le concert. La page indiquait même que les billets seraient mis en vente à partir du 15 novembre 2025, soit... aujourd'hui ! Et forcément, les fans d'AC/DC se sont rapidement mis à spéculer sur une nouvelle tournée nord-américaine de leur groupe préféré, qui s'est produit pour la dernière fois aux USA en 2023 pour le festival "Power Trip". Selon d'autres informations rassemblées par les fans le groupe pourrait aussi être à l'affiche du festival Glastonbury en 2025, affaire à suivre donc !