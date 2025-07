AC/DC : "Back In Black" devient le troisième album le plus vendu des États-Unis

Le légendaire album "Back In Black" d'AC/DC vient de franchir un nouveau cap historique en se hissant à la troisième place des albums les plus vendus de tous les temps aux États-Unis. Le 21 août 2024, la Recording Industry Association of America (RIAA) a officiellement certifié l'album pour 27 millions d'exemplaires vendus sur le sol américain !

Cette nouvelle certification place "Back In Black" juste derrière deux autres géants de l'industrie musicale : "Their Greatest Hits (1971-1975)" des Eagles (38 millions) et "Thriller" de Michael Jackson (34 millions).

"Back In Black" marque un tournant crucial dans l'histoire d'AC/DC. Enregistré aux Bahamas en seulement six semaines, l'album est le premier avec le nouveau chanteur Brian Johnson, recruté après le décès tragique de Bon Scott. Malgré les doutes initiaux, le pari s'est révélé gagnant, l'album devenant rapidement un classique incontournable du rock.



Au-delà des États-Unis, "Back In Black" connaît un succès planétaire. À l'échelle mondiale, il occupe la deuxième place des albums les plus vendus avec 50 millions d'exemplaires, juste derrière "Thriller" de Michael Jackson. L'album a également été certifié 25 fois disque de platine par la RIAA, ce qui en fait le cinquième album le plus vendu aux États-Unis.