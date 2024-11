Cassandra Jenkins : la chanteuse new-yorkaise sort finalement un troisième album

Alors qu’elle avait envisagé d’abandonner sa carrière dans la musique, Cassandra Jenkins renaît de ses cendres, avec la sortie de son troisième album.

Sorti au mois de juillet 2024, l’album “My Light, My Destroyer” est une véritable victoire pour la chanteuse new-yorkaise, Cassandra Jenkins. En effet, ce disque a été encensé par la critique. Et le concert que l’artiste a donné à Paris, le 15 novembre dernier, a affiché complet. Une revanche, aux airs de résurrection, pour la jeune femme de 40 ans ! Avec ce nouveau disque, Cassandra Jenkins s’exprime sur la solitude de la vie en tournée. Elle explique :

“C’est tellement chaotique. […] C’est tellement dur d’y assouvir les besoins les plus basiques, comme dormir ou manger”.

L’artiste évoque également sa vie quotidienne, à New-York, et son job de fleuriste. En outre, elle met l’absence de l’être aimé en avant, tout comme l’absurdité de nos existences. Sur cet album, Cassandra Jenkins créé une ambiance ouatée et agréable, grâce aux sons des saxophones. Elle raconte :

“J’essaie de me laisser guider par les chansons. Au final, elles sont une trace d’un moment et d’un lieu, des musiciens avec qui j’entre en studio. […] Vous pourriez y œuvrer pour le reste de votre vie, mais au lieu de cela, c’est une chose temporelle”.

Mais pour parvenir à ses fins, Cassandra Jenkins a eu de nombreuses difficultés :

“Je n’aimais pas la production, le résultat sonnait encore comme une démo. Enregistrer, c’est comme essayer de déchiffrer un code. Il faut parfois quelques essais pour y arriver, et parfois, on se rend compte que l’on force, et qu’il est temps d’abandonner”.

Cassandra Jenkins est donc bel et bien de retour !

L’heure n’est jamais vraiment aux adieux

En effet, en 2020, Cassandra Jenkins était prête à tout lâcher. Après une adolescence à parcourir les événements musicaux de la Nouvelle-Angleterre en famille, la chanteuse se lance et sort un premier album solo, en 2017. Mais ce disque, intitulé “Play Till You Win”, est passé totalement inaperçu. En 2019, l’artiste avait espoir que sa musique soit véritablement entendue, mais sans succès. Et pour cause, il était prévu qu’elle accompagne le groupe Purple Mountain, sur scène, nouvellement formé par David Berman. Mais ce dernier se suicide à quelques jours du départ sur la route. Pour Cassandra Jenkins, c’est terminé : elle décide de passer à autre chose. Cependant, elle souhaite réaliser un dernier tour de piste. Son deuxième album, intitulé “An Overview on Phenomenal Nature”, sorti en 2021, devait donc être le dernier. Et au départ, il ne fut pas vraiment perçu à sa juste valeur par le grand public. Par la suite, il attire l’attention de Patchwork, le site prescripteur américain. Sorti sur un petit label, l’album remporte finalement un franc succès. Ainsi, Cassandra Jenkins tourne pendant deux ans. Avec “My Light, My Destroyer”, l’artiste revient une nouvelle fois sur le devant de la scène. Est-ce la dernière ? Rien n’est moins sûr !