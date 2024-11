Pink Floyd : Leur dernier album est sorti "sous les contraintes" du label !

Cela peut expliquer l'accueil en demi-teinte des fans envers "The Endless River"

Pink Floyd, un groupe légendaire avec une fin compliquée

Après des années de conflits entre les membres de Pink Floyd et leurs managers, le groupe mythique a finalement cédé ses droits musicaux à Sony pour la somme colossale de 400 millions de dollars. Un tournant qui marque un véritable soulagement pour David Gilmour, le légendaire guitariste et ancien leader du groupe, qui souhaite aujourd’hui tourner la page sur ces batailles juridiques. Dans une interview accordée au LA Times, Gilmour est revenu sur les coulisses de l’ultime album du groupe, "The Endless River", qui n'a pas reçu l'accueil espéré.

Conçu pour les fans, cet album rassemble des enregistrements inédits issus des sessions de The Division Bell de 1994.

"Quand nous avons travaillé sur cet album, notre ingénieur Andy Jackson avait monté un ensemble de morceaux et de jams qu'il avait surnommé 'The Big Spliff', basés sur cette période-là. Les fans voulaient découvrir ce que nous avions créé à ce moment-là, alors nous avons décidé de leur offrir ce cadeau", a expliqué Gilmour.

Malgré les intentions du groupe, The Endless River est majoritairement instrumental, à l'exception de Louder Than Words, seul morceau comportant des paroles. Gilmour a admis un certain regret :

"Mon erreur, je suppose, a été de céder à la pression du label pour le sortir comme un véritable album de Pink Floyd", confie-t-il.

Ce projet n’a jamais été pensé comme une suite directe à The Division Bell.

"Mais, vous savez, on ne peut jamais être à l’abri de ce genre de piège", ajoute-t-il.

Avec cet album final et la vente de leurs droits, Pink Floyd semble refermer un chapitre, mais non sans une certaine mélancolie pour ses fans, qui voient ici la fin d’une légende du rock.