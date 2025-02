Pink livre une étonnante reprise de Led Zeppelin en live

La chanteuse a bluffé tout le monde avec sa reprise de Led Zep' pendant l'évènement FireAid.

Cela faisait un bout de temps qu'on n'avait pas parlé de la chanteuse Pink ! Celle qui était une des reines de la pop des années 2000 fait beaucoup moins parler d'elle depuis quelques années, même si elle continue de sortir des albums comme "Trustfall" en 2023. Des projets qui connaissent un succès moins flagrant que ses albums précédents, mais ce n'est pas une histoire de qualité : la star fait juste beaucoup moins de promo qu'auparavant. Par contre, ça ne l'empêche pas d'enflammer la scène à chaque apparition, comme la semaine dernière, avec sa reprise de Led Zeppelin pendant le concert FireAid.

FireAid, c'est le nom qui a été donné aux concerts caritatifs organisés pour récolter des fonds afin d'aider les victimes des incendies qui ont violemment frappé la Californie il y a quelques jours. Un de ces concerts a eu lieu le 30 janvier, et Pink s'y est illustrée de fort belle manière, en réinterprétant un des titres cultes de Led Zeppelin, "Babe I'm Gonna Leave You", en compagnie de son guitariste Justin Derrico.

Une reprise extrêmement bien accueillie par le public, tout comme la seconde prestation de Pink, qui a ensuite décidé de reprendre "Me and Bobby McGee" de Janis Joplin devant une foule conquise. Une prestation qui était filmée, pour notre plus grand bonheur, et qu'on vous propose de redécouvrir en vidéo dans cet article !