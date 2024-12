Le Slam Dunk Festival revient à Lyon en 2025 !

Rendez-vous le samedi 31 mai 2025 à l'Amphithéâtre 3000 !

Le Slam Dunk Festival France fait son grand retour à Lyon le samedi 31 mai 2025 ! Après avoir conquis les fans lors des éditions précédentes, cette nouvelle édition s’annonce épique et mémorable. Rendez-vous à l’Amphithéâtre 3000 pour une journée qui promet de faire vibrer les amateurs de rock alternatif et de punk-rock.

Une line-up all-star

La tête d’affiche de cette année n’est autre que les patrons du rock alternatif mondial, A Day To Remember, qui feront leur première venue en France depuis 2017. Une occasion unique de voir ce groupe mythique en live !

Aux côtés de cette légende, la scène française sera à l’honneur avec Landmvrks, la sensation montante du modern metal. Leur énergie et leur talent promettent de captiver le public lyonnais.

Pour les nostalgiques et les amoureux du rock alternatif, The Used seront également de la partie, marquant leur retour en France après plus de 10 ans d’absence. Une performance qui s’annonce comme un moment fort du festival.

Le punk au pouvoir

Les fans de pop-punk et de punk-rock ne seront pas en reste avec la présence de New Found Glory et Neck Deep. Ces deux groupes représentent à eux seuls 20 ans de tubes incontournables et d’énergie scénique inégalée.

Enfin, les spectateurs auront le plaisir de retrouver Zebrahead, dont l’énergie explosive avait déjà enflammé l’édition 2023. Leur retour promet une nouvelle fois un show à couper le souffle.

Réservez vos places ici à partir du vendredi 13 décembre 2024 et préparez-vous à vivre une expérience inoubliable. Le Slam Dunk Festival 2025 sera sans aucun doute l’événement à inscrire en rouge sur votre calendrier ! Et ça tombe bien, Virgin Radio est partenaire de l'événement ! Donc restez à l'affut, des surprises pourraient arriver !

Pour vous mettre de l'eau à la bouche voici l'after movie de l'édition 2023 à la Halle Tony Garnier :