Wham! : "Last Christmas" de retour au top des charts

Le morceau est aussi tout en haut dans le cœur de Liam Gallagher.

On arrive à grands pas vers la fin de l'année 2024, et qui dit fin d'année, dit forcément que Noël arrive ! Un moment toujours un peu spécial pour les fans de musique, puisque cette période a inspiré de nombreux morceaux qui sont matraqués pendant les fêtes (dont "All I Want For Christmas Is You", qu'on ne peut plus supporter...). Mais globalement, les morceaux de Noël ont la cote dans le cœur des fans. En particulier quelques uns, comme "Last Christmas" de Wham!, qui est de retour au top des charts, mais aussi dans le cœur de Liam Gallagher !

Une place de numéro 1 qui a mis du temps à arriver

Wham!, c'est ce groupe de pop ultra célèbre formé du duo George Michael / Andrew Ridgeley, qui ont eu l'excellente idée de sortir un titre de Noël en 1984 nommé "Last Christmas", rapidement devenu un tube. Mais pas au point d'atteindre la première place des charts, ni lors de sa sortie, ni pendant les années qui ont suivi : il aura fallu attendre 39 ans pour que le morceau se hisse tout en haut du top single au Royaume-Uni, en 2023.

Mais après avoir donc décroché cette place de numéro 1 en 2023, voilà le titre déjà de retour au top des charts pour Noël 2024 ! L'industrie du disque et ses mystères... On en connait un à qui cette nouvelle doit faire plaisir, et ce n'est pas n'importe qui : Liam Gallagher a en effet récemment affirmé sur Twitter que ce titre de Wham! était son morceau de Noël préféré.

Last Christmas Wham — Liam Gallagher (@liamgallagher) December 17, 2024

Et on sait que le sujet lui tient à cœur : il s'était même bagarré avec son frère après un débat sur la question. C'est d'ailleurs un peu drôle de se battre avec son frère sur à cause d'un débat sur le meilleur morceau de Noël, quand son frère s'appelle justement... Noel ! En vous souhaitant un Joyeux Noël à tous.