Liam Gallagher gagne un trophée inattendu !

Comme quoi, le chanteur d'Oasis a peut-être un côté plus tendre !

Liam Gallagher et son chien célébré !

Qui aurait cru que Liam Gallagher, le bad boy du rock anglais, pouvait aussi laisser entrevoir un cœur tendre ? Connu pour ses déclarations cash et sans filtre, notamment à propos de Glenn Matlock ou du retour de The Cure, c’est dans un registre beaucoup plus doux que le chanteur d’Oasis fait parler de lui aujourd’hui.

L’histoire remonte à l’année dernière, lorsque Liam, en vacances en Thaïlande, a croisé la route de Buttons, une chienne abandonnée. Touché par son histoire, il décide de l’adopter, un geste qui, selon lui, a changé sa vie.

"Le sauvetage de Buttons a été la meilleure décision que nous ayons jamais prise", a déclaré Gallagher dans un communiqué. "Elle apporte tellement de bonheur à nos vies et à tous ceux qu'elle rencontre. Nous sommes tellement chanceux de l'avoir, nous sommes obsédés. Je recommande vivement d'adopter un chien sans abri."

Liam montre l'exemple à ses fans

Ces mots, empreints d’amour et de compassion, ont touché l’organisation PETA, qui lutte pour la défense des animaux. Ils ont ainsi décerné à Liam le prix Strike the Right Chord for Animals, saluant son geste inspirant. L’association a expliqué :

"Le geste de compassion de Liam intervient à un moment où les refuges pour animaux du Royaume-Uni et d'ailleurs font état d'un nombre croissant de cas d'abandon d'animaux. En ouvrant son cœur et sa maison à un chien qui a désespérément besoin d'une famille aimante, Liam a donné un merveilleux exemple à ses légions de fans, contrairement à d'autres célébrités déconnectées qui achètent des races à pedigree."

Ce trophée met en lumière une autre facette de Liam Gallagher, bien loin de l’image de rock star provocatrice à laquelle il nous a habitués. Et si Buttons a trouvé un foyer aimant, il semble que Liam ait également gagné un compagnon fidèle qui illumine son quotidien. Bravo Liam !