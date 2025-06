Gutsy : le nouveau titre fracassant d'Airbourne

De longues années après leur dernier titre, le groupe Airbourne est enfin de retour avec un nouveau son !

Près de six ans après "Boneshaker" et leurs derniers titres. Le groupe de hard rock Airbourne revient avec un morceau, Gutsy. Le groupe Australien est désormais composé de Joel et Ryan O'Keeffe, de Justin Street et du nouveau guitariste du groupe : Brett Tyrrell.

Ce nouveau single est produit par Brian Howes, qui a déjà collaboré avec Airbourne par le passé et est mixé par Zakk Cervini. Malgré les années écoulées depuis leur dernier titre, "Gutsy" conserve l'essence, une priorité pour Joel O'Keeffe, chanteur et guitariste du groupe qui déclare :

"Nous avons abordé cette session d'écriture et d'enregistrement avec une idée claire de ce que nous voulions accomplir. C'était une question d'héritage."

Avec ce retour les membres du groupes ne se contentent pas de renouer avec leur passé, il tiennent à montrer que leur énergie est intacte et que la persévérance et l'intensité qui définissent si bien le groupe n'a pas changé depuis leur début.

Mais leur comeback ne n'arrête pas là. On aura l'occasion de retrouver Airbourne le 19 juin au très attendu festival Hellfest à Clisson, avant de poursuivre avec sa tournée française avec des concerts à Nice et Aix-en-Provence les 23 et 24 juin, puis au Zénith de Paris le 21 février prochain.