Le rock pour mieux conduire : bienfaits et avantages de la musique au volant

Un grand nombre de conducteurs décident d'écouter de la musique pour rendre les trajets plus agréables. Selon un sondage réalisé par l'association Prévention Routière, certaines chansons améliorent même la qualité de la conduite.

Aujourd'hui en France, 42 % des conducteurs écoutent de la musique à chaque fois qu'ils sont au volant et 38 % de manière régulière. Si l'on pourrait penser qu'ils cherchent avant tout à mettre l'ambiance ou à tester leur sens du rythme, la musique joue en réalité un rôle bien plus important : beaucoup d'automobilistes s'en servent pour mieux gérer leurs émotions. En effet, 88 % des conducteurs indiquent que cela joue positivement sur leur humeur, 66 % que cela réduit leur anxiété et enfin 36 % des usagers afin de rester concentré.

Le genre musical le plus apprécié lors des trajets en voiture est la variété française, préférée par 61 % des conducteurs. La pop arrive en deuxième position, choisie par 37 % des sondés. Parmi les autres styles appréciés au volant, on retrouve le rock, mais aussi le rap pour les plus jeunes tandis que le blues, le jazz et la musique classique rencontrent un franc succès chez les seniors.

Pour cette étude en collaboration avec l'assureur Wakam, 1000 votants ont été invités à sélectionner leurs titres favoris parmi 140 morceaux. Voici les musiques qui se démarquent particulièrement auprès des Français :

"Hotel California" / The Eagles, "Bohemian Rhaposdy" / Queen, "J'ai demandé à la lune" / Indochine, "Je te donne" / Jean-Jacques Goldman, "One Love" / Bob Marley & The Wailers, "Dancing Queen" / ABBA, "Reggae Night" / Jimmy Cliff, "Les Quatre Saisons" / Antonio Vivaldi, "Le Boléro" / Maurice Ravel, "Billie Jean" / Michael Jackson, "La Bohème" / Charles Aznavour, "I Will, Survive" / Gloria Gaynor, "Stayin' Alive" / Bee Gees, "Get Lucky" / Daft Punk, "Happy" / Pharrel Williams, "Sweet Dreams" / Eurythmics, "Mrs. Robinson" / Simon & Garfunkel, "Ma philosophie" / Amel Bent, "Born to Be Alive" / Patrick Hernandez, "What a Wonderful Word" / Louis Armstrong