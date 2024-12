Prince : un morceau avec Kylie Minogue ressurgit 32 ans plus tard

Le morceau s'appelle "Baby Doll", et il devrait faire plaisir aux fans des deux artistes !

Qu'on l'aime ou non (et en général, les gens aiment beaucoup sa musique), Prince fait partie des plus grandes stars de l'histoire de la musique, dont il est quasiment une figure mythologique, presque au même point qu'un Michael Jackson avec qui il a longtemps été mis en concurrence par les médias. Chaque nouvelle concernant le chanteur met les fans en émoi, même 8 ans après son décès survenu en 2016. Voici d'ailleurs une actualité qui risque de faire réagir : un morceau du chanteur, en duo avec Kylie Minogue, vient d'être découvert 32 ans après sa fabrication !

"Baby doll", le morceau perdu, refait surface

Kylie Minogue est elle aussi un nom très connu dans l'industrie musicale, et on n'a aucun doute sur le fait que si une collaboration entre les deux artistes était vraiment sortie à l'époque, ça aurait fait un énorme carton, ou au moins, ça aurait fait beaucoup parler. Le morceau s'appelle "Baby Doll", et il aurait été enregistré dans le studio de Prince situé à Minneapolis.

C'est lors de la venue de Prince à Londres, pour un concert donné à Earls Court en 1992, que les deux artistes auraient fait connaissance. C'est la chanteuse qui aurait écrit toutes les paroles du morceau avant de les soumettre à Prince. Une démo aurait d'ailleurs été envoyée à Kylie sous forme de cassette, mais l'objet a purement et simplement disparu.

Aujourd'hui, on redécouvre donc ce titre un peu funk, dont la chanteuse avait évoqué l'existence à plusieurs reprises sans qu'on ne puisse jamais l'écouter. La maison de disque de Prince n'était clairement pas intéressée par le titre puisque Prince avait pris l'initiative de le produire lui-même, ce qui signifiait un sacré manque à gagner pour le label. On vous laisse découvrir tout ça ! Mais attention, dépêchez-vous, car avec tous les problèmes autour des droits de succession de Prince, notamment sur ses droits d'auteur, le titre est régulièrement supprimé de Youtube depuis qu'on l'a redécouvert.