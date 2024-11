Quincy Jones : comment le producteur a rendu "Beat It" moins "metal"

Le musicien a transformé le visage de la chanson, et en a fait un des plus grands hits de tous les temps.

Une perte immense pour la musique

Le 3 novembre dernier, le monde de la musique apprenait avec tristesse la mort de Quincy Jones. Trompettiste de génie, mais aussi producteur et arrangeur extrêmement talentueux, l'artiste aura collaboré avec tous les plus grands noms de la musique du 20ème siècle, en réussissant à faire des ponts entre les genres : jazz, soul, rap, rock, pop, on peut dire qu'il était un véritable touche-à-tout, et un très grand connaisseur de l'industrie musicale. Tout le monde se rappelle par exemple du tube "Beat It", de Michael Jackson, un des morceaux les plus marquants de l'histoire de la musique. Et bien, Quincy Jones était aux manettes derrière ce tube, dont il a radicalement changé le visage.

Un "Beat It" moins metal grâce à Quincy Jones

Steve Luthaker, guitariste du groupe Toto, qui jouait les notes de guitare qu'on peut entendre dans l'instrumentale de "Beat It" (dans laquelle on retrouve aussi Eddie Van Halen), a donné une interview à The Guardian dans laquelle il explique comment le travail de Quincy Jones a participé à faire de "Beat It" un des plus grands hits de tous les temps. Un morceau qui a failli être un titre de heavy metal, à peu de choses près :

Nous avons commencé à l’envers : la voix de Michael et le solo d’Eddie étaient enregistrés, mais sans métronome. Jeff Porcaro a créé une ‘click track’ et une partie de batterie, et j’ai ajouté plusieurs parties de guitare très Rock.

Alors que Quincy Jones travaillait sur "Billie Jean", il gardait un oeil attentif sur la fabrication de "Beat It" :

Quincy nous disait : ‘C’est trop Metal, il faut calmer le jeu. Je veux que ce soit diffusé sur les radios pop ! Utilise un petit ampli, moins de distorsion.

Des conseils qui auront porté leurs fruits, puisque "Beat it" est encore aujourd'hui bien imprimé dans toutes les mémoires des amateurs de musique. On peut dire merci à Quincy Jones pour ses précieux conseils musicaux !