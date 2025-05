McFly et Carlito invitent Psykup dans leur dernière vidéo

Encore un peu de promo gratuite pour le metal français de la part des Youtubeurs, on adore !

Après avoir longtemps été invisibilisé dans les médias, le metal est à nouveau en odeur de sainteté. On pourrait même croire que ce genre musical est en train de devenir "mainstream", puisqu'après l'incroyable prestation de Gojira pendant les JO, on voit à nouveau des médias parler de metal. Entre ça, et les nombreux concerts légendaires qui ont eu lieu cette année, notamment Linkin Park à Paris La Défense Arena, on peut affirmer que cette culture semble revenir à la mode. D'autant plus quand McFly et Carlito, deux deux plus gros youtubeurs de France, consacrent régulièrement des vidéos à cette musique.

Cela fait maintenant plusieurs mois que les deux créateurs de contenu multiplient les vidéos dans lesquelles on retrouve du metal. D'abord des séquences en voiture, avec des rappeurs à qui ils font découvrir des classiques du metal. Puis, en avril dernier, une vidéo tuto pour apprendre le "scream metal" en compagnie de Will Ramos. Et cette semaine, on a droit à une vidéo-concept dans laquelle des musiques très connues vont être revisitées sauce metal par... Psykup !

Pour ceux qui ne les connaissent pas, Psykup font partie des figure de proue du mouvement metal en France, un peu comme Gojira. Les deux groupes sont d'ailleurs apparus au même moment, au milieu des années 90. Psykup est donc venu revisiter des classiques de la pop culture actuelle, parmi lesquels on retrouve du Angèle, Orelsan, Cascada, mais aussi le tube disco "Running up that hill", tout ça version metal avec une facilité déconcertante. Le tout, dans une ambiance bon enfant, avec pas mal de blagues et d'humour un peu lourd, bref, un bon moment de partage !

On en profite pour rappeler l'actualité du groupe Psykup, qui fête ses 30 ans cette année et qui a sorti un nouvel album "The Joke Of Tomorrow" en mars dernier, dans lequel ils explorent pas mal d'univers différents. Pour ceux qui veulent les voir en live, ils seront en tournée dans toute la France tout au long de l'année, quelques dates ont même déjà été dévoilées dans le post Instagram disponible ci-dessous.