McFly & Carlito apprennent à crier façon metal grâce à Will Ramos

Quand le chanteur de Lorna Shore donne des leçons de cris à deux énormes Youtubeurs français, forcément, ça nous intéresse.

Le metal est-il en train de redevenir "hype" ? Car si le noyau dur des fans de metal est toujours solide et soudé depuis 60 ans, pendant des années le genre a été plutôt invisibilisé dans les médias mainstream. Cependant, le phénomène semble un peu s'inverser ces dernières années, avec notamment la présence de Gojira pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Ou bien le fait que le metal soit souvent évoqué dans les dernières vidéo de McFly et Carlito, deux youtubeurs très appréciés du grand public. D'ailleurs, leur dernière vidéo est littéralement une leçon de "scream metal", en compagnie de Will Ramos, et c'est plutôt intéressant !

Evidemment, le but des vidéos de McFly & Carlito, c'est principalement le divertissement grand public. Mais les deux collègues ont souvent évoqué leur amour pour le metal et la musique rock en général, McFly a même sorti un album plutôt rock récemment. Cette fois, ils ont décidé de passer à la vitesse supérieure en apprenant à crier comme les metalleux, aidés par Will Ramos, le chanteur de Lorna Shore. Une vraie référence dans son domaine, venu apporter une expertise très technique, même si ça reste amusant.

Will Ramos leur explique notamment comment "doser" les screams, pour préserver sa voix et ne pas donner l'impression de sortir de l'asile ou de vomir dans le micro en hurlant trop fort. Il détaille aussi comment chaque chanteur de metal et de deathcore doit trouver sa propre manière de faire s'il veut marquer les esprits. Il leur donne aussi des exercices de respiration pour trouver le souffle nécessaire aux screams de qualité.

On ne dit pas que vous saurez crier comme une star du metal à la fin de la vidéo, mais l'approche est très instructive, assez pédagogique, et lorsqu'on fait un tour dans les commentaires, on se rend compte que ça a rendu curieux un tas de gens qui de base ne sont pas fans de metal.