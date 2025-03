Rob Zombie apprend l'orthographe aux enfants avec... un film d'horreur !

La couverture du livre "Z Is for Zombie : Learning To Spell with House of 1000 Corpses Friends"

Ou plutôt une comédie horrifique, terme plus approprié pour désigner "La Maison des mille morts" de Rob Zombie.

Ce qu'on adore chez nos artistes du rock ou du metal, c'est leur côté anticonformiste, et parfois même complètement décalé voire en marge de la société. Une véritable contre-culture, surtout dans les années 70 à 90 : cynisme à outrance, drogue, alcool, sexe, l'univers rock n'était clairement pas pour les enfants. Pourtant, Rob Zombie, célèbre chanteur de metal, a décidé de réunir sa passion pour tout ce qui est noir et flippant (notamment les films d'horreur), et l'éducation pour les enfants, à travers son tout nouveau livre.

En effet, le chanteur fondateur de White Zombie est également connu pour avoir écrit et réalisé "La Maison des 1000 morts", un film qui est à moitié un film d'horreur, et à moitié une comédie, sorti en 2003. Et il vient de décider d'en faire un livre pour enfant, afin de les aider avec leur orthographe. L'ouvrage s'appelle "Z Is for Zombie : Learning To Spell with House of 1000 Corpses Friends", et il reprend les personnages du film de Rob Zombie dont on parlait juste avant.

Le but est de proposer une méthode alternative d'apprentissage, à travers l'univers un peu cauchemardesque du film, comme l'explique la description qui accompagne le livre :

C’est toujours plus amusant d’apprendre avec des amis, surtout quand ce sont ceux de La Maison des 1000 Morts ! Rob Zombie présente Z Is for Zombie : Learning To Spell with House of 1000 Corpses Friends, où ceux qui apprennent à écrire peuvent assimiler des mots et phrases essentiels de la meilleure manière qui soit. Avec le soutien de modèles positifs comme Captain Spaulding, Baby Firefly, Otis Driftwood, des professeurs, des docteurs et même Rob Zombie lui-même, apprendre devient un vrai plaisir… damn it !

Une description pleine d'ironie et d'humour, mais pas forcément si délirante : les enfants ont beaucoup plus de facilités à apprendre quelque chose lorsqu'on y ajoute un côté ludique. Niveau illustrations (car oui, il y a aussi des dessins), c'est Pete Bregman qui est à la baguette. On précise que le livre est déjà disponible et que vous pouvez le commander, si jamais vous chercher un cadeau original pour vos petits.