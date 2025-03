Spinal Tap II : une suite va bientôt voir le jour !

La comédie culte du rock aura droit à une suite au cinéma.

Si on nous avait dit il y a quelques mois, qu'on entendrait parler deux fois de "Spinal Tap" dans la même semaine, on ne vous aurait pas cru. Pourtant, c'est exactement ce qui est en train de se passer : le film semble revenir progressivement sur le devant de la scène. Hier, on apprenait que la célèbre guitare à 6 manches présentes dans le film était mise au enchères (pour pas si cher, en plus). Aujourd'hui, on apprend carrément qu'une suite de la comédie culte est dans les tuyaux en ce moment même !

Pour ceux qui ne le savent pas, "This Is Spinal Tap" est à l'origine une comédie un peu parodique, autour de l'univers du metal, sortie dans les années 80. Mais cette période prendre un tournant bien réel, quand le "groupe" qui est suivi dans l'œuvre finira par se lancer dans une véritable tournée, bien réelle, au début des 90's. Et le 12 septembre 2025, on aura droit à une suite nommée "Spinal Tap II : The End Continues", avec l'effectif original du groupe.

On retrouvera donc Nigel Tufnel, David St. Hubins, Derek Smalls réunis à l'écran, toujours sous la direction de Rob Reiner. Pour la suite, d'incroyables célébrités seront également présentes dans le film, comme Paul McCartney, Garth Brooks, Trisha Yearwood, et bien d'autres encore.

On parlait de retour au cinéma plus tôt dans l'article, mais malheureusement, il y a peu de chances de voir le film dans les salles obscures : c'est Bleecker Street qui se chargera de produire le film, qui sera apparemment diffusé sur les plateformes de streaming. Mais voilà une nouvelle qui devrait faire plaisir aux plus nostalgiques !